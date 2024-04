Calcio: Romario a 58 anni torna in campo per il suo club

L'ex campione brasiliano Romario tornerà in campo a 58 anni per aiutare la squadra di cui da gennaio è presidente, l'America RJ, attualmente in quarta divisione brasiliana. Potrebbe giocare a fianco del figlio Romarinho, che da marzo milita nello stesso club. Dopo aver preso parte a diversi allenamenti, potrebbe quindi giocare alcune partite insieme al figlio. Dal suo ritro nel 2009, Romario si è impegnato in politica. L'ex giocatore di Vasco de Gama e Psv Eindhoven è stato eletto senatore nel 2015 per la prima volta ed è stato rieletto nel 2022.