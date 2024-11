Calcio: Ronaldo trascina l'Al Nassr verso i quarti Champions Afc

Una doppietta di Cristiano Ronaldo ha regalato la vittoria dell'Al Nassr sull'Al Gharafa per 3-1 in Qatar ed avvicinato il proprio club alla qualificazione ai quarti di finale della Champions League asiatica. Ai sauditi bastano soltanto due punti nelle prossime tre partite del girone per ottenere il pass. Ronaldo, 39 anni, ha già realizzato quattro gol nella competizione continentale di questa stagione.