Calcio, Sancho ritorna al Borussia Dortmund in prestito

Jadon Sancho, in contrasto con il Manchester United, è stato ceduto in prestito fino alla fine della stagione al Borussia Dortmund, ha confermato il club tedesco, che l'attaccante inglese aveva lasciato meno di tre anni fa con una valutazione eccezionale. I Red Devils si liberano di un giocatore indesiderato, fuori rosa da quattro mesi, mentre il Dortmund recupera a basso costo l'esterno venduto per 85 milioni di euro nell'estate del 2021. Sancho, 23 anni, si allena separatamente dal mese di settembre a causa di un "problema disciplinare", secondo quanto spiegato dallo United all'epoca. In risposta alle dichiarazioni del suo allenatore Erik ten Hag, che aveva sottolineato "le sue prestazioni in allenamento" per giustificare la sua esclusione dalla convocazione contro l'Arsenal, il giocatore ha risposto sui social media: "Non permetterò a nessuno di diffondere informazioni completamente false, mi sono comportato in modo esemplare durante tutto l'allenamento settimanale".