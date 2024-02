Calcio: Sara Gama, 'vivo questi giorni con il sorriso

''L'amichevole con l'Irlanda sarà un momento particolare a livello emotivo, ci servirà a continuare il percorso di crescita ma soprattutto sarà l'occasione per dare il tributo che Sara merita''. Così il commissario tecnico della nazionale femminile Andrea Soncin ha presentato la gara in programma domani al Viola Park di Firenze (ore 18,15, diretta su Rai2) , primo test del 2024 per le azzurre che coinciderà con la partita dell'addio alla nazionale di capitan Gama dopo 140 presenze. ''Per adesso è tutto molto normale - ha aggiunto Sara Gama, leader dell'Italia e della Juventus - anche se so che le emozioni non mancheranno. Non ho iniziato il conto alla rovescia, cerco di respirare e godermi ogni attimo, l'importante è vivere questi giorni con il sorriso, oltretutto sono a Coverciano che è come casa mia''.