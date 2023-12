Calcio: Serbia in amichevole con la Russia se ok da Uefa e Fifa

La Serbia, in vista degli Europei dell'estate 2024 in Germania, ha in programma un'amichevole con la Russia il prossimo marzo, ma l'incontro si terrà solo se arriverà l'autorizzazione da Uefa e Fifa. Ne ha dato notizia oggi la Federcalzio serba (Fss) a Belgrado. In caso di via libera, la partita si giocherà il 21 o il 22 marzo a San Pietroburgo, e sarà il primo incontro della nazionale russa con una compagine europea da due anni a questa parte, dopo la sospensione imposta da Uefa e Fifa per l'intervento militare in Ucraina. In tale periodo la Russia ha disputato in casa incontri con Iraq, Camerun e Cuba, andando a giocare fuori casa in Kirghizistan, Tagikistan, Uzbekistan (tre repubbliche ex sovietiche dell'Asia centrale), Iran, Qatar e Kenia. La Serbia ha in programma altre tre amichevoli a marzo e giugno in preparazione al torneo continentale nel quale è inserita nel Gruppo C con Inghilterra, Danimarca e Slovenia.