Calcio: Serie A, ceduti diritti tv in Romania, Malta e Islanda

La Lega Serie A prosegue nell'assegnazione dei diritti tv a livello internazionale. Durante l'assemblea andata in scena stamattina in videoconferenza, apertasi con un minuto di silenzio in memoria di Joe Barone (dg della Fiorentina scomparso martedì scorso), in particolare stati ceduti per i prossimi tre anni (ciclo 2024/2027) i diritti tv del campionato in Romania, Malta e Islanda. In questi ultimi due territori sono stati assegnati, per lo stesso arco temporale, anche i diritti di Coppa Italia e Supercoppa italiana. Durante l'incontro è stata inoltre definita, come previsto dal Decreto Lotti, la quota audience certificata, utile per la ripartizione delle risorse da diritti televisivi per la stagione in corso.