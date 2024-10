Calcio: Spalletti, Daniel Maldini ha una giocata incantevole

"La convocazione di Daniel Maldini? A noi un po' manca questo tipo di calciatore che che ha una giocata incantevole". Così Luciano Spalletti parlando dell'attaccante del Monza, nipote e figlio d'arte, chiamato per la prima volta in Nazionale per i prossimi due impegni di Nations League contro Belgio e Israele. "Daniel ha fisico, corsa, qualità, regge botta nei contrasti, sa mettere il naso davanti poi diventa difficile riprenderlo - ha continuato il ct azzurro dal ritiro di Coverciano - Ogni tanto però si assenta quindi vediamo che effetto gli fa stare qui in questa settimana, se lo stimolerà ad essere più continuo e a fargli creare giocate d'arte. Ci parlerò volentieri perché ha possibilità importanti". Parole d'elogio anche per il romanista Niccolò Pisilli: "Vedendolo giocare mi è parso proprio un bel centrocampista, sa fare un po' tutto, De Rossi mi diceva quando lo allenava, nelle partitelle faceva sempre gol. Ha energia e penso che meriti di stare qui con noi".