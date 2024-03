Calcio: Spalletti promuove Retegui, "E' perfetto"

"Retegui è perfetto perché ha fatto un lavoro straordinario come finalizzatore e soprattutto per far salire la squadra. E' venuto sui calci piazzati in difesa a levarci qualche bega perché è fisico, e poi di testa è fortissimo". Luciano Spalletti, nell'intervista post partita in piena notte italiana, non nasconde il proprio entusiasmo per Mateo Retegui: l'attaccante del Genoa con la sua doppietta ha permesso all'Italia di superare per 2-1 il Venezuela in amichevole a Miami. "Gli va detto bravo per tutto il lavoro sporco che ha fatto perché eravamo penalizzati da un punto di vista fisico contro una squadra che aveva più statura e struttura di noi", ha aggiunto il ct azzurro.