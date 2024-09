Calcio: Spalletti, Sempre sentito la fiducia di Gravina

''Se ho sentito la fiducia del presidente Gravina e dell'ambiente? La mia volontà di proseguire passa anche dall'aver capito che la brutta prestazione con la Svizzera non cambiava assolutamente nulla sulla considerazione del presidente federale nei miei confronti, avessi avvertito sensazioni diverse sarebbe stato facile per me parlargli''. Lo ha detto il ct Luciano Spalletti oggi a Coverciano per il primo raduno dopo il flop agli Europei. ''La fiducia mi ha permesso di mettermi subito al lavoro e analizzare gli errori di quella brutta sconfitta - ha proseguito Spalletti - Mi mette più in difficoltà alla mia età chi cerca delle scusanti per ciò che è successo e chi ti compatisce genera in me una reazione. Mentre solleva vedere chi ha ancora fiducia in te e nel tuo lavoro. Gravina è una persona competente, preparata, sincera, perbene, lo ringrazierò sempre per avermi dato l'opportunità di guidare la Nazionale''.