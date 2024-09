Calcio: Spalletti, Tonali?Ha riflettuto molto su quanto accaduto

Dopo Fagioli, torna in nazionale anche Sandro Tonali. Il centrocampista ex Milan, ora al Newcastle, ha appena finito di scontare la squalifica per aver scommesso su partite di calcio, sia in Italia sia nella Premier. E come per il centrocampista Juve all'Europeo, il ct Luciano Spalletti ha sfruttato la prima occasione per richiamare anche Tonali, nel ritiro cominciato oggi in vista del doppio impegno di Nations League, contro Francia e Israele. Tonali, ha spiegato il ct, "ha fatto tutta la preparazione: il ragazzo ha riflettuto molto su quanto accaduto ed è uno di quelli con cui ho parlato di più, per questo l'ho riportato subito"