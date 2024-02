Calcio: Svilar "Feyenoord indimenticabile, ora andiamo avanti"

"I rigori con il Feyenoord un sogno. Serata che rimarrà sempre nel mio cuore ma ora andiamo avanti". Parola di Mile Svilar, ieri sera presente insieme a Bryan Cristante, Edoardo Bove e Tommaso Baldanzi, a una serata evento presso La Lanterna, per il lancio della sponsorizzazione tra la Roma e JD che diventerà Official Retail Partner del club giallorosso a partire dalla stagione 2024-'25. L'accordo sarà pluriennale e "consentirà a JD di potenziare la propria presenza nel panorama calcistico italiano, espandendo al contempo la rete di vendita al dettaglio di alcuni capi di abbigliamento ufficiali dell'AS Roma attraverso la crescente rete di vendita al dettaglio europea di JD", si legge in una nota. Protagonisti della serata i calciatori giallorossi. "È sempre bello vincere, è il nostro lavoro, vincere a Roma la Conference poi è stata un emozione fortissima", ha detto Cristante, mentre Bove si è soffermato sul suo percorso dalle giovanili alla prima squadra. "E' quello che auguro a tutti i ragazzi della Primavera, arrivare con i grandi senza andare in prestito è il massimo", ha detto il centrocampista giallorosso, anticipando le conclusioni di Baldanzi che si è soffermato sul suo arrivo nella Capitale sottolineando come "l'ambientamento proceda benissimo". "L'AS Roma è un club storico e una brillante aggiunta al nostro crescente portfolio di squadre calcistiche europeo", ha invece detto Michael Armstrong, amministratore delegato di JD Global. "La nostra partnership consentirà a JD una maggiore connessione con i tifosi a Roma e in Italia, oltre che in tutta Europa".