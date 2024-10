Calcio: Thiago 'bella Juve a Lipsia, ora testa al Cagliari'

"A Lipsia è stata una bella serata, abbiamo avuto l'atteggiamento giusto. La squadra sta molto bene, fisicamente e mentalmente, anche perché le vittorie aiutano nel lavoro". Il tecnico della Juventus, Thiago Motta, torna sul successo per 3-2 in Champions League in Germania conquistato nonostante l'inferiorità numerica per quasi tutto il secondo tempo. "E' stato tutto bello - continua l'allenatore bianconero - ma adesso dobbiamo metterci un punto e pensare solo al Cagliari. Giocheremo con il nostro pubblico e in un bell'ambiente. Siamo tutti concentrati per questa gara perché la prossima è sempre la più importante, dovremo dare qualcosa in più per arrivare a un risultato positivo". E sul suo "piccolo" infortunio di Lipsia, con la testata di Gatti nell'esultanza per il terzo gol: "Sto molto meglio, grazie che ti sei preoccupato - il siparietto in conferenza stampa - e ora dobbiamo utilizzare questo entusiasmo per lavorare ancora meglio".