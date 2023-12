Calcio: Thiago Motta, da ricordo Mihajlovic una spinta in più

La sfida tra Bologna e Roma, in programma domenica alle 18, metterà in palio il quarto posto solitario. Sarà uno scontro diretto in chiave Champions, ma il tecnico del Bologna Thiago Motta invita la sua squadra a non focalizzarsi su questo pensiero: "L'ho detto dall'inizio: i tifosi hanno il diritto di sognare, noi il dovere di prepararci come sempre per la prossima partita e lo stiamo facendo. Umiltà e piedi per terra: questa è la strada. Vogliamo continuare a fare le cose nel modo giusto, sapendo che affrontiamo una squadra che ha giocato due finali di coppe europee senza Lukaku e Dybala, quindi dovremo stare attenti, pronti ad affrontare anche i momenti difficili". Parole al miele per il suo ex allenatore Mourinho, da parte di Motta, centrocampista dell'Inter del triplete: "Mourinho è stato e continua ad essere un grandissimo allenatore: io non credo nella fortuna, lui ha meritato tutto quello che ha ottenuto fino ad adesso. Ha lavorato tantissimo, se vai a vedere la sua storia da piccolo amava il calcio, nonostante non abbia giocato ad alti livelli, per questo la sua carriera è ancora più importante. Grande rispetto e ammirazione: gli vorrò bene per sempre e gli auguro grande fortuna, lui lo sa. Ma spero non abbia fortuna domenica". Thiago ricorda pure Sinisa Mihajlovic. Domani ricorrerà un anno dalla scomparsa dell'ex tecnico rossoblù e domenica sono previste le celebrazioni per ricordarlo: "Il mio pensiero va alla sua famiglia. Nelle difficoltà che ha vissuto ci ha dimostrato cosa significhi non arrendersi mai: questo rimarrà non solo a me, ma a tante persone, prima di tutto alla la gente ai nostri tifosi e alle persone che qui a Casteldebole hanno avuto la fortuna e il privilegio di condividere momenti belli con lui. Il suo ricordo sarà una spinta e uno stimolo in più per questo gruppo anche per domenica, per continuare a crescere".