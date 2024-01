Calcio, Torino, Juric concede pausa di tre giorni ai suoi giocatori

È giunto il momento di ricaricare le energie per il Torino di Ivan Juric, che ha appena ottenuto un pareggio per 0-0 sul campo del Genoa. Il tecnico, infatti, ha concesso alla sua squadra ben tre giorni di riposo: Buongiorno e i suoi compagni sono stati convocati al Filadelfia per la mattinata di mercoledì, in vista della ripresa degli allenamenti. I granata, infatti, non scenderanno in campo nel prossimo fine settimana a causa della Supercoppa Italia. Il recupero della partita interna contro la Lazio è stato programmato per il 22 febbraio. Il prossimo impegno del Toro, dunque, sarà venerdì 26 gennaio a Cagliari contro i rossoblù.