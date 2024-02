Calcio: Torino; Juric, 'dobbiamo vincere le gare sporche'

"La nostra fase difensiva va molto bene, ora lavoriamo tanto sull'attacco: là davanti possiamo fare meglio, il prossimo passo sarà vincere le gare sporche": il tecnico del Torino, Ivan Juric, presenta in conferenza stampa la trasferta a Reggio Emilia contro il Sassuolo. "A volte le cose vanno male e il calcio è strano, ma hanno tanti giocatori di talento e un buon allenatore - spiega il croato - e dovremo fare attenzione perché possono segnare da un momento all'altro". Gli ultimi giorni sono stati caratterizzati dalle scuse ai tifosi per un'uscita infelice e per la sua chiarezza sul futuro, con la permanenza legata all'Europa: "In spogliatoio abbiamo parlato solo di campo, su come migliorare - risponde Juric - e per Sassuolo ho qualche dubbio: Linetty ha avuto la febbre a 39,5 per tutta la settimana e Rodriguez è da valutare, ma ho Lovato che è un'opzione".