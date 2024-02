Calcio: Torino; Juric, 'se non raggiungiamo Europa vado via'

"Se vado in Europa, sto al Toro; altrimenti, me ne vado via": il tecnico granata, Ivan Juric, dice chiaramente quali sono le sue prospettive sulla panchina granata. "Se noi otteniamo questo obiettivo, ci sediamo e ne parliamo; se non lo ottengo, la mia presenza qui non ha senso e serve un altro con lo spirito per portare il Toro in Europa" aggiunge in conferenza stampa. Sulla bufera scaturita dopo il commento sui tifosi, con la battuta "Parte del pubblico non ha lo spirito": "Non era assolutamente mia intenzione offendere qualcuno, mi scuso per questo - dice il tecnico croato - forse sono stupido a essere così schietto, ma volevo solo essere propositivo: siamo vicini a un obiettivo importante, dobbiamo stare tutti insieme per ottenere qualcosa di fantastico".