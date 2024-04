Calcio: Torino; Masina 'Europa e derby, ci proveremo'

"La stagione è ancora lunga, ci sono otto partite che possono cambiare gli obiettivi: mister Juric vuole l'Europa e sabato prossimo ci sarà il derby contro la Juve, daremo il massimo ma pensiamo ai singoli impegni": così il difensore del Torino, Adam Masina, sugli obiettivi della squadra. "Il primo passo sarà ad Empoli, è una trasferta complicata - prosegue da piazza d'Armi, di fronte allo stadio Olimpico Grande Torino, all'evento organizzato da Suzuki per piantare 11 alberi - anche se in città si sente già la carica da derby: i tifosi mi fermano per strada, ci metteremo il massimo dell'impegno". Il classe 1994 è in prestito dall'Udinese: "Ma il Toro ha l'opzione d'acquisto, mi piacerebbe rimanere qui ma non ho ancora sentito nessuno" risponde in vista della prossima stagione. E su Torino: "E' una delle città più verdi, sono rimasto impressionato dal parco del Valentino - conclude Masina - e piazza San Carlo è bellissima. Ho portato mia figlia Isabel al Museo Egizio, adesso in casa si parla solo di mummie e sarcofagi (ride, ndr)".