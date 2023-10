Calcio: Torino, sollievo per Tameze, nessuna lesione muscolare

Dopo il dramma di Perr Schuurs, il quale ha di fatto chiuso la stagione con il grave infortunio al ginocchio, il sospiro di sollievo per Adrien Tameze. Il centrocampista del Torino, infatti, si è sottoposto ad esami strumentali e non sono state rilevate lesioni muscolari: il classe 1994 ha soltanto un sovraccarico, niente di particolarmente grave. E il tecnico Ivan Juric spera così di riuscire a recuperarlo già in vista della prossima giornata di campionato, con i granata che sabato pomeriggio faranno visita al Lecce al Via del Mare.