Calcio: Torino; Vanoli, 'Empoli ostico, cerchiamo la svolta'

"Siamo consapevoli di giocare su un campo ostico, l'ultima vittoria del Toro a Empoli è del 2022 e anche le big hanno sempre sofferto: cerchiamo un'occasione per svoltare e una vittoria che meritiamo per riprendere totalmente fiducia": così il tecnico dei granata, Paolo Vanoli, presenta la trasferta in Toscana. "In coppa Italia siamo stati penalizzati da un calcio piazzato nel finale - il ricordo della sconfitta contro l'Empoli di fine settembre - ma siamo cresciuti e a Genova lo abbiamo dimostrato: ci è mancato solo il guizzo, vogliamo arrivare il prima possibile a una quota di punti per poi programmare lo step successivo". Sull'assenza di Zapata, "anche al Manchester City, da quando non c'è più Rodri, è venuto a mancare tutto - sottolinea Vanoli - ma questo ormai è il passato: cerchiamo qualcosa di diverso e guardiamo avanti".