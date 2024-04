Calcio: Toro; Juric 'Futuro? Non voglio interrompere nulla'

"Io non voglio interrompere nulla, poi bisogna chiedere anche ad altri: io e il mio staff pensiamo solo a lavorare, siamo carichi per provare ad ottenere un obiettivo che sarebbe fantastico": il tecnico del Torino, Ivan Juric, parla così del suo futuro, con il contratto che rimane in scadenza a fine stagione e con la possibilità di andare a prendersi l'Europa. "La squadra si è meritata il supporto dei tifosi, ora serve un gran finale di stagione - continua alla vigilia della gara interna contro il Frosinone, con altri 24mila spettatori attesi al Grande Torino - e dovremo fare attenzione ai ciociari: hanno qualità e giovani talenti, hanno pareggiato contro Bologna e Napoli". Sulle scelte di formazione: "A centrocampo non abbiamo alternative con Ricci squalificato - commenta il croato, fermato anche lui dopo l'espulsione nel derby contro la Juve e che sarà sostituito in panchina da Paro - quindi giocherà Ilic: rientra da un infortunio e vedremo quanti minuti avrà. L'attacco? Mi aspetto di più da Sanabria, un attaccante deve segnare per poter vincere le partite".