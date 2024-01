Calcio: Totti Jr lascia Frosinone Primavera per Rayo Vallecano

E' durata neppure sei mesi l'avventura di Cristian Totti alla Primavera del Frosinone. Il figlio dell'ex campione romanista Francesco e della show-girl Ilary Blasi si è svincolato dalla società ciociara ed ha traslocato in Spagna al Rayo Vallecano, terzo club di Madrid, fondato nel 1924. Totti jr era sbarcato in Ciociaria ad agosto dopo esser cresciuto nelle giovanili della Roma. A Frosinone ha collezionato appena 4 presenze ed 1 rete segnata in Coppa Italia il 27 settembre giorno del 47° compleanno del papà. Insomma l'attaccante, classe 2005, non è riuscito ad imporsi in una stagione difficile per la Primavera frusinate, fanalino di coda del campionato. Cristian rimarrà a Madrid fino a giugno dove continuerà gli studi e giocherà nella squadra del presidente Raul Martin Presa. Ad accompagnarlo nei primi tempi ci sarà il papà come ha testimoniato in una story su instagram. Totti d'altronde è di casa a Madrid dove ha diversi amici. Nel 2005 Francesco era stato ad un passo dal trasferimento al Real Madrid poi rifiutato per non "tradire" la sua Roma.