Calcio: Tudor 'con me Lazio prima, stiamo facendo grande lavoro'

"Da quando sono arrivato la Lazio è prima in classifica con Inter e Atalanta, io firmerei per i prossimi 10 anni per fare un percorso così. Ci sta di fare una gara sottotono, avevamo i 3 punti in mano fino a pochi minuti dalla fine. Monza ormai è il passato, pensiamo alla prossima. Io sono sempre concentrato sul presente, fare programmazione sugli altri non mi appartiene. Meno si guarda agli altri, meglio è. Bisogna concentrarci su noi stessi, bisogna crescere come uomini e come giocatori. La strada è giusta, si sta facendo un grande lavoro. Domenica dobbiamo fare una grande prestazione". Sono queste le parole di Igor Tudor, tecnico della Lazio, attraverso le quali rimarca il proprio ruolino di marcia prima della sfida all'Empoli. Poi, parlando del futuro, in particolare del mercato, il croato sottolinea di essere "concentrato sulla squadra, ci sarà tempo per fare il mercato. Non abbiamo fatto analisi da quel punto di vista, il focus è solo sulle gare rimaste, vogliamo finire bene la stagione con queste 3 gare". Infine un pensiero su domenica, quando la Lazio si troverà a festeggiare i 50 anni dal primo scudetto: "C'è sempre ispirazione nel passato, soprattutto con le squadre vincenti. Ci sono due scudetti nel passato, bisogna sempre valorizzare i successi", conclude Tudor.