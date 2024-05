Calcio: Tudor, 'Luis Alberto martedì in gruppo con la squadra'

"Non c'è tempo per sognare, mancano due gare e poi vediamo dove arriviamo. Oggi è stata una giornata bella, emozionante prima con i festeggiamenti per lo scudetto e poi con la vittoria. Luis Alberto? Martedì rientra in gruppo con la squadra e prepariamo la partita contro l'Inter". Così Igor Tudor, tecnico della Lazio, chiude la questione relativa alla spagnolo, non convocato contro l'Empoli, e si proietta già al finale di stagione. Poi, sulla partita contro i toscani, il croato ammette che la squadra sta iniziando a prendere "le misure a quello che chiedo, oggi con l'Empoli era molto difficile e con questo caldo era complicato andare su ritmi alti. I ragazzi sono stati bravi e con la mentalità giusta fino alla fine, devo fargli i complimenti". Infine un pensiero su Vecino, autore del gol del 2-0: "Lui è importante per lo spogliatoio, con valori non comuni ed è un giocatore fortissimo", conclude.