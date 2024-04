Calcio: Tudor,'con la Juve serve partita perfetta, ci crediamo'

"Sarà una gara importante, si gioca per andare in finale contro una squadra forte e con un risultato non facile. Dobbiamo provarci fino alla fine con tutte le forze, bisogna fare una partita perfetta e non sbagliare niente". Lo dice Igor Tudor, tecnico della Lazio, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di ritorno delle semifinali di Coppa Italia con la Juve, che all'andata ha vinto 2-0. "Bisogna andare a giocarci tutte le nostre carte, ho visto i ragazzi molto motivati, ci credono - aggiunge il tecnico croato -. Abbiamo fatto tante belle partite; da quando sono arrivato ho imposto un calcio diverso, non mi accontento mai e voglio sempre crescere. Sono contento del percorso tracciato, vedo grande partecipazione da parte dei calciatori e penso che siamo sulla strada giusta". Quanto alla formazione, Tudor sottolinea che "Immobile sarà convocato mentre Guendouzi ha fatto solo due allenamenti. Castellanos? Ci ho parlato per capirci ancora meglio, ci tiene tanto, a volte anche troppo. Ha doti interessanti che non ha ancora espresso al massimo, provo a tirare fuori il massimo da lui e da tutti i giocatori. Contro la Salernitana ha fatto una bella gara, agli attaccanti pesa quando non segnano ma io gli dico sempre di non pensare al gol".