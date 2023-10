Calcio: Udinese, ufficiale il ritorno di Cioffi

E' ufficiale: Gabriele Cioffi torna ad allenare l'Udinese. Il club friulano, dopo aver sollevato dall'incarico Andrea Sottil, ha infatti annunciato il nuovo allenatore della prima squadra che ha siglato un contratto fino al 30 giugno 2024, con un'opzione per un'ulteriore stagione. Rinnovo che, secondo quanto si è appreso, dovrebbe scattare automaticamente in caso di salvezza. Per Cioffi è appunto un ritorno sulla panchina bianconera dopo l'esperienza della stagione 2021/2022 in cui, alla guida della squadra - subentrato a Luca Gotti, di cui era secondo - ottenne 31 punti in 22 partite. Con lui, integrano lo staff tecnico l'allenatore in seconda Cristiano Bacci e il match analyst Andrea Aliboni. Cioffi - che si è liberato dal vincolo che aveva con il Verona fino al prossimo giugno - e il suo staff dirigeranno la seduta di allenamento prevista per questo pomeriggio. La presentazione del nuovo allenatore è fissata per domani mattina al Bluenergy Stadium.