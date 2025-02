Ieri lo sbarco a Milano, le visite e ora l'ufficialità: Nicola Zalewski lascia la Roma e si accasa all'Inter. C'è il comunicato dei due club per un'operazione che si chiude in prestito oneroso (600mila euro) fino al 30 giugno 2025 e diritto di riscatto fissato a 6 milioni per i giallorossi.