Calcio: Unai Emery sulla panchina dell'Aston Villa fino al 2027

Unai Emery ha prolungato il suo contratto con l'Aston Villa fino al 2027, ha annunciato il club della Premier League inglese. Arrivato nel novembre 2022 sulla panchina del club di Birmingham, dove è succeduto all'ex gloria del calcio inglese Steven Gerrard, il tecnico spagnolo ha alzato l'asticella per una squadra allora sull'orlo della retrocessione e che attualmente è 4a in campionato, in corsa per il qualificazione in Champions League. Giovedì l'Aston Villa, che quest'anno festeggia il suo 150mo anniversario, si è qualificato, a scapito del club francese Lille, per le semifinali di Conference League dove affronterà i greci dell'Olympiacos Pireo. Ex allenatore di Siviglia Paris Saint-Germain e Arsenal, Emery è stato recentemente citato tra i potenziali successori di Thomas Tuchel al Bayern Monaco.