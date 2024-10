Calcio:Casini, statuto Figc? Non si è parlato di consiglieri

"É stata una discussione utile, le componenti hanno presentato delle osservazioni sull'ultima bozza". Lo ha detto Lorenzo Casini, presidente della Lega di A, dopo il consiglio federale parlando della riforma dello statuto federale. "Come Serie A il meccanismo della giunta Coni per superare l'intesa non era ritenuto soddisfacente e su questo c'è già una nuova versione che non prevede il passaggio in giunta ma un nuovo strumento che affronteremo anche oggi in assemblea di A", ha aggiunto. Mentre parlando del numero dei consiglieri, Casini ha specificato come oggi "non se ne sia parlato", precisando che "l'incremento previsto nella scorsa bozza di proposta Figc era ancora poco".