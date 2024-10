Calcio:che passione per Milan-Napoli, 1,9 mln spettatori su Dazn

Che passione per Milan-Napoli in tv. La partita giocata ieri sera è stata la partita migliore in termini di ascolti giocata durante un turno infrasettimanale dalla stagione 2014/2015 a oggi - ad esclusione di alcuni turni giocati nelle festività - superando i numeri registrati da entrambe le sfide di andata delle scorse stagioni su Dazn, entrambe giocate di domenica alle 20:45. Con 1,9 milioni di spettatori, Milan-Napoli diventa inoltre il secondo miglior match della stagione in corso su DAZN, a un passo dal Derby della Madonnina che ha totalizzato quasi 2 milioni di audience. "Siamo soddisfatti del risultato raggiunto attraverso una modalità di visione completamente nuova - ha spiegato Stefano Azzi, Ceo di Dazn Italia - e in linea con le abitudini di fruizione di oggi, in chiaro e in live streaming con registrazione, che ha portato un diritto premium come la Serie A ad un'audience ancora più ampia. Questo era l'obiettivo che ci siamo prefissi lo scorso anno, quando abbiamo scommesso sull' intenzione prevista dal bando pensata per avvicinare un nuovo pubblico di tifosi".