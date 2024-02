Calcio:De Rossi, ok vincere soffrendo ma potevamo gestire meglio

"Mi piace soffrire vincendo, ma questa era una gara da saper uccidere. Loro hanno pressato tutta la partita, ma noi potevamo gestirla meglio". Lo ha detto Daniele De Rossi a DAZN nel post partita con il Torino. Poi un passaggio sulla prestazione di Dybala perché "i campioni sono decisivi in questo sport", mentre su Lukaku e Smalling ha aggiunto: "Chris è un professionista e lo vuole dimostrare. Pensavo durasse di meno. Romelu è entrato alla grande come solo lui sa fare, mi è piaciuto anche Azmoun ma in quel momento uomo a uomo ci lasciavano tantissimo campo e avevo bisogno di uno come Lukaku, che sapesse tenere palla e sfruttare l'uno contro uno". Infine una battuta sulla spy story della vigilia. "Ivan Juric mi ha aperto le porte dei suoi allenamenti quando ho iniziato a fare questo lavoro, ho un buon rapporto con lui e con il presidente Cairo. Ho rispetto di loro e per il Torino, per questo preferirei parlare di altro".