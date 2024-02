Calcio:Gasset è il nuovo allenatore dell'OM, sostituisce Gattuso

L' Olympique Marsiglia ha annunciato l'arrivo sulla panchina di Jean-Louis Gasset, che sostituisce Gennaro Gattuso. "È un grande onore per me entrare a far parte di questo club leggendario - ha detto il 70enne allenatore - che è l'Olympique di Marsiglia. Non vedo l'ora di iniziare a lavorare con questo gruppo per preparare i prossimi eventi e dare il meglio di noi stessi". L'OM, solo nono in Ligue 1, sta attraversando una stagione catastrofica.