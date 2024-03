Calcio:Milan;Scaroni, Pioli lavori tranquillo e tutto andrà bene

"Questa cosa sul futuro di Pioli è un tormentone solo mediatico, che non c'è all'interno della squadra". Le parole sono di Paolo Scaroni, intercettato da Dazn pochi minuti prima del fischio d'inizio di Milan-Empoli. "Ha detto bene Ibra", prosegue Scaroni: "Pioli deve continuare a lavorare tranquillo e tutto andrà bene". Il presidente del Milan ha parlato anche della questione stadio, dopo l'incontro con il sindaco di Milano, Beppe Sala, e l'Inter: "Premesso che noi come Milan portiamo avanti San Donato, che resta la nostra priorità, il sindaco Sala vuole fare questo ultimo tentativo per vedere se si può ristrutturare San Siro. Noi non possiamo che dire sì e abbiamo detto sì, cercando di dare gli elementi a WeBuild per cercare di rendere San Siro moderno e adatto alle nostre esigenze. E come farlo, visto che ci giocano due squadre che hanno anche le coppe. Prima di dare un giudizio, vedremo che cosa ci dirà WeBuild".