Calcio:Tuchel 'io privilegiato, eccitato per questo nuovo ruolo'

Si definisce "un privilegiato" Tomas Tuchel, nominato oggi ct dell'Inghilterra, durante la conferenza stampa di presentazione. "E' un ruolo nuovo - dice - perché vengo dal calcio di club. Sono molto eccitato. Voglio ottenere il meglio da questi giocatori. Sono entusiasta del compito che mi è stato dato e di giocare a Wembley. Dobbiamo superare le qualificazioni alla Coppa del Mondo". "Gareth Southgate e la FA hanno fatto un lavoro fantastico - dice riferendosi al suo predecessore - Guardate i risultati dei tornei. Le squadre giovanili vincono titoli e la squadra femminile. Noi siamo presenti. La federazione è presente. Ci baseremo su quello che ha costruito Gareth e aggiungeremo qualcosa in più per superare il traguardo". "Ho sempre voluto tornare in Inghilterra, era il mio grande obiettivo - ha rivelato il tecnico tedesco - L'offerta è arrivata al momento giusto e abbiamo trovato una visione da condividere. Ora devo essere all'altezza. So che ci sono dei trofei e voglio contribuire a questo". Parlando della nazionale dei Tre Leoni Tuchel ha aggiunto che "ci sono giocatori che hanno dimostrato di esserci. La consistenza è impressionante e abbiamo giocatori che competono nei campionati più forti del mondo giorno dopo giorno. Avremo bisogno di fortuna, di slancio, di non avere infortuni e così via". Parlando del suo contratto Tuchel aggiunge: "Sono 18 mesi, poi abbiamo deciso di sederci insieme e vedremo. Ho una buona esperienza con i 18 mesi, purtroppo a volte. Sto lavorando sul mio gioco a lungo termine!. "L'ultimo tassello che mi ha permesso di capire che si tratta di qualcosa che può davvero entusiasmarmi al massimo è stato il periodo di 18 mesi, ma di pretendere da me stesso di non perdere la concentrazione. È un buon lasso di tempo perché ci aiuterà a concentrarci. È molto snello".