Calcio:Tudor 'Inter più forte d'Italia,serve Lazio perfetta'

"Domani servirà una Lazio perfetta perché giochiamo in casa della più forte d'Italia, la miglior squadra in assoluto di questo anno. Noi andremo lì per fare il nostro meglio perché c'è da stabilire una classifica in ottica europea e vedere a quale competizione parteciperemo la prossima stagione. Avremo bisogno di 16 giocatori che lasciano l'anima in campo per prendere qualcosa". Sono queste le parole con cui Igor Tudor, tecnico biancoceleste, presenta in conferenza stampa la sfida all'Inter. Sull'altra panchina ci sarà Simone Inzaghi, grande ex, che Tudor elogia perchè "è bravo, la crescita che hanno avuto è tanto merito dell'allenatore. Lui, ma non solo, è la dimostrazione che non c'entra nulla il modulo nel giocare bene o meno bene", prosegue. Poi l'allenatore laziale si sofferma sulle scelte con "Provedel che tornerà in porta. Giocheranno anche Pellegrini e Rovella" mentre capitolo chiuso su Luis Alberto con lo spagnolo "ha fatto una settimana normale quindi è convocato". Infine un pensiero su Atalanta-Fiorentina, partita che verrà recuperata a fine campionato: "Non è una cosa normale, ormai è successo e spero che non succederà più in futuro. Non è bello per nessuno", conclude.