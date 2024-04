Calcio:Udinese; Cannavaro, 'c'è nervosismo, ritroviamo serenità'

"C'è ancora grande nervosismo e le disattenzioni si pagano. I ragazzi devono però stare tranquilli: se li mando in campo e commettono delle imperfezioni devono ricordarsi che la colpa è mia che ho fatto le scelte. Per questo devono stare sereni. E' normale che in questa situazione di classifica si commettano errori. Che ci costano carissimo". Lo ha affermato Fabio Cannavaro in conferenza stampa commentando la sconfitta dell'Udinese con la Roma. "Le reti su palle inattive iniziano a essere tante - ha aggiunto -: in questi due giorni ho cercato di cambiare il meno possibile. Tuttavia, per il futuro potremmo passare a una soluzione mista, visto che la marcatura a zona non sembra essere fruttuosa in questo momento".