Calzona 'il Napoli riparte, oggi inizia un nuovo cammino'

"Il Napoli riparte da oggi, si resetta tutto, si inizia un nuovo cammino". Queste le prime parole di Francesco Calzona, terzo allenatore del Napoli in questa stagione. Il tecnico è stato scelto da Aurelio De Laurentiis a 24 ore dalla sfida di Champions League di domani contro il Barcellona. "Dal presidente De Laurentiis - ha detto - non ho avuto forti pressioni per questo pezzo finale della stagione, ma io so cosa vuole, per lui e per i tifosi la società deve raggiungere posti top. Se non riuscissi in tre mesi a dare la mia impronta al Napoli mi sentirei un fallito".