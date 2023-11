Campioni ATP Finals sfilano sul blu carpet a Torino

Stasera Torino ha accolto con tutti gli onori gli otto campioni che si sfideranno alle Nitto Atp Finals. Centinaia di persone hanno invaso Piazzetta Reale, dove era stato allestito il tappeto blu sul quale hanno sfilato, uno dopo l'altro, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Daniil Medvedev, Alex Zverev, Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev e Holger Rune. I campioni non si sono sottratti all'abbraccio dei fan, arrivati con bandiere e cartelli. Tra selfie e autografi, gli otto maestri hanno assaporato lo spirito che si respira a Torino in queste ore. Sopra di loro, un videomapping sulla facciata di Palazzo Reale con le foto e i nomi dei campioni, alcuni momenti salienti delle Finals e la scritta 'Where Champions Become Champion'.