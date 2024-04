Cardinale, acquistare Milan cosa migliore mai fatta

"Acquistare il Milan è stata la cosa più dura che abbia mai affrontato, ma anche la migliore. Ma l'ironia è che è stato tutto imposto da me stesso. Avevo un bisogno imprenditoriale che dovevo soddisfare ed era proprio il tipo di cose che facciamo sempre più spesso in RedBird". Lo ha detto il numero uno di RedBird Gerry Cardinale, intervistato da "The Deal", podcast di Bloomberg.' "Ogni volta che sollevavo il tema del Milan internamente, o qui negli Stati Uniti, tutti dicevano: 'Sei pazzo. Non pensare mai di investire in Italia'. Il Milan era indebitato, in origine c'era un proprietario cinese, che ha fatto un buco nell'acqua ed Elliott è entrato, ha escusso il pegno ed è diventato proprietario. Ma devo dire che la cosa che mi ha fatto cambiare idea è stato l'incontro con Paul e Gordon Singer. E non posso che dire bene di loro, hanno fatto un lavoro fenomenale - ha proseguito -. Possediamo il 100% del capitale con un vendor loan. Stadio? Sarà il primo costruito in Italia dal 2011. Sarà uno stadio sullo stile americano, con 70.000 posti a sedere. E quando avremo finito di costruire lo stadio, vi prometto che noi avremo una società che costruirà stadi".