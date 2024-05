Casini 'calcio in ritardo su sostenibilità ambientale'

"Va chiarito che nel calcio la parola sostenibilità è usata in tanti settori, spesso se ne parla in termini economico-finanziari dove si fatica a raggiungere degli obiettivi. Poi c'è la sostenibilità a livello ambientale e qui il calcio arriva in ritardo, l'inquinamento che producono le partite di calcio è inimmaginabile". Lo ha detto Lorenzo Casini, presidente di Serie A, durante il convegno "European Innavation for Sustainability Summit" in corso a Roma. "La finale Coppa Italia sarà la prima partita in Italia dove avremo massima attenzione per tutti gli aspetti che inquinano la partita, sarà la prima risposta pratica al problema - ha spiegato Casini - La novità è che lo fa una Lega con obiettivo più ambizioso. Ancor più ambiziosa è la promozione dei diritti umani, combattendo ogni violenza. E se la scuola, attraverso il Governo, non dà una mano supportandoci, arriviamo tardi o dopo".