Casini protagonista nella Supercoppa al Nassr, calcio d'eccellenza

La Supercoppa italiana si giocherà in Arabia Saudita il 18 e 19 gennaio per le semifinali e il 22 gennaio per la finale. Lo stadio scelto sarà quello dell'Al Nassr di Cristiano Ronaldo, dove si terrà anche la Supercoppa spagnola. Non ci saranno stadi diversi, poiché non era stata definita la trattativa. Lo ha dichiarato il Presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini, in conferenza stampa al termine dell'assemblea di Lega. "Le date erano state stabilite in base all'esigenza del calendario di Serie A, delle squadre e del Paese ospitante. Si sono valutate varie opzioni per quanto riguarda la logistica, ma alla fine si è deciso che era preferibile seguire il modello della Supercoppa spagnola, quindi giocare tutto nello stesso stadio".