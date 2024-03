Caso Schwazer: Tas rigetta il ricorso per sospensione squalifica

Il Tribunale arbitrale dello sport di Losanna ha respinto il ricorso presentato da Alex Schwazer contro il rigetto della sua richiesta di sospensione del periodo di squalifica di otto anni impostogli per violazione delle norme antidoping. Il marciatore contestava la decisione presa dall'Atlhetic Integrity Unit (Aiu) della federazione mondiale di atletica (World Athletics) lo scorso 10 novembre di respingere la sua richiesta di sospendere il periodo di squalifica di otto anni, a partire dall'11 agosto 2016, impostogli per la sua seconda infrazione di doping. Pertanto, informa il Tas, il periodo di squalifica imposto rimane in vigore.