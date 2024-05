Cavani annuncia la fine della carriera in nazionale

L'uruguaiano Edinson Cavani, secondo miglior marcatore nella storia dell'Uruguay, ha annunciato la conclusione della sua carriera internazionale. Il "Matador", 37 anni, attualmente al club argentino Boca Juniors, ha preso la decisione di "ritirarsi" dopo 136 partite con la maglia della Celeste, per concentrarsi sulla fine della sua carriera nei club. "Sono stato e sarò sempre fortunato ad aver indossato questa maglia per rappresentare ciò che amo di più al mondo, il mio Paese", ha detto in un messaggio dedicato alla sua "amata Celeste" in cui ringrazia ciascuna delle persone che lo hanno accompagnato fin dal suo debutto nelle selezioni, nel 2008. Cavani ha segnato 58 gol con l'Uruguay, secondo dietro all'amico Luis Suarez (68), e ha partecipato a quattro Mondiali: Sud Africa 2010 dove ha raggiunto le semifinali, Brasile 2014, Russia 2018 e Qatar nel 2022. Ha vinto il Copa América in Argentina nel 2011. È il terzo giocatore con più presenze nella storia della sua nazionale, dietro Diego Godin (161) e Luis Suarez (137).