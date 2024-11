CdM, 5 anni dopo Vonn a St. Moritz prepara il ritorno

A cinque anni dal ritiro agonistico, la stella americana dello sci Lindsey Vonn punta al rientro nelle gare a St. Moritz, alla fine di dicembre. La conferma arriva dalla International Ski Federation. La federazione americana ha chiesto agli organizzatori della tappa di CdM di St. Moritz una "wild card" per consentire alla Vonn di gareggiare in Svizzera, dove si disputano due superG in programma il 21 e 22 dicembre. Come Marcel Hirscher, anch'egli tornato alle competizioni dopo cinque anni di ritiro, la Vonn può beneficiare di questo nuovo sistema ad inviti che consente alle ex glorie dello sci di tornare nel circuito mondiale dopo anni lontani dalle competizioni, beneficiando al contempo di pettorali vantaggiosi. Vonn si era ritirata a 34 anni, dopo i campionati del mondo di Are (Svezia) nel febbraio 2019. A 40 anni, dovrà comunque cimentarsi a livello agonistico prima della tappa di St. Moritz, poiché prima di metà dicembre dovrà abbassare il suo numero di punti Fis abbastanza da poter tornare in Coppa del Mondo. Potrebbe così schierarsi con il SuperG in programma l'11 e il 12 dicembre a Panorama (Canada), che dovrebbe permetterle di partecipare dieci giorni dopo a quello di Saint-Moritz.