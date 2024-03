Cdm donne: ultima tappa in Svezia, Brignone guida le azzurre

Il circo bianco femminile si sta spostando verso la Svezia, dove ad Aare ospiterà l'ultimo fine settimana di competizioni di coppa del mondo prima delle finali di Saalbach, in Austria. In programma prevede un gigante sabato 9 e domenica uno slalom. Il dt, Gianluca Rulfi, ha convocato per l'appuntamento fra le porte larghe Federica Brignone, Marta Bassino, Roberta Melesi, Asja Zenere, Elisa Platino, Lara Della Mea, mentre fra i pali stretti gareggeranno le stesse Brignone e Della Mea, oltre che Martina Peterlini, Marta Rossetti, Lucrezia Lorenzi e Vera Tschurtschenthaler. La classifica generale vede saldamente in vetta Lara Gut-Behrami con 1594 punti davanti a Brignone con 1268, terza posizione per Mikaela Shiffrin, che rientrerà in gara ma non ancora sicura di fare entrambe le prove, con 1209. In gigante Gut-Behrami è leader con 685 punti contro i 550 di Brignone. In slalom tutto già deciso con Shiffrin in testa con 630 davanti all'infortunata Petra Vlhova con 505.