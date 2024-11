Cdm: la Fis impone air bag obbligatorio per discese e superG

L'air bag, la protezione dorsale sperimentata sinora in particolare dai motociclisti, è obbligatorio da questa stagione per tutti gli atleti impegnati nelle gare di discesa e di superG. Lo ha confermato la Federazione internazionale (Fis), che aveva deciso il provvedimento lo scorso giugno al congresso di Dubrovnik (Croazia), ribadendo che la sicurezza degli atleti è questione prioritaria. Un appello in questo senso è arrivato di recente dalla famiglia di Matilde Lorenzi, la sciatrice piemontese della Nazionale juniores morta dopo un incidente in allenamento in Alto Adige.