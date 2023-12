Cdm: l'austriaco Schwarz vince slalom Campiglio, debacle azzurra

Il polivalente austriaco Marco Schwarz ha vinto in 1.40.51 il difficile slalom speciale notturno di Madonna di Campiglio, il secondo della stagione. Per lui - a 28 anni - è la sesta vittoria della carriera che lo porta anche in testa alla classifica generale oltre a dargli il pettorale rosso di leader di specialità. Sul podio con lui francese Clement Noel in 1.40.76, che era al comando della prima manche, e l'inglese Dave Ryding in 1.40.90 Per l'Italia e' stata una gara casalinga davvero deludente con un unico azzurro in classifica: e' l'altoatesino Alex Vinatzer che era 13/o dopo la prima manche ma che e' finito solo 22/0 in 1.42.21 dopo una serie di errori. Il tutto mentre il trentino Stefano Gross, 30/o dopo la prima manche e primo al via della seconda, e' volato fuori sull'ultimo dosso prima del traguardo dopo una eccessiva inclinazione.