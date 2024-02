Cdm: maltempo a Kvitfjell, annullata la 1/a prova libera donne

Una forte nevicata e la nebbia hanno fatto cancellare a Kvitfjell la prima prova in vista della discesa di cdm donne di sabato che domenica sarà seguita da un superG. Domani è in programma la seconda, ultima ed indispensabile prova. Intanto ad Aspen, negli Usa , domani scenderanno in pista i gigantisti per la prima delle due gare in questa disciplina in programma nella prestigiosa località del Colorado dove domenica ci sara' anche uno slalom speciale. Il campione elvetico Marco Odermatt ha già vinto con ben dieci gare di anticipo la grande coppa del mondo e si appresta - dopo sette vittorie stagionali su sette gare - a vincere anche quella di gigante. Odermatt è anche al comando delle classifiche di discesa e di superG. L'Italia non ha fatto grandi risultati in questa stagione nel gigante ma punta ancora su Filippo Della Vite e Luca De Aliprandini. Ad Aspen in gigante l'Italia vinse una sola volta con Alberto Tomba nel 1991 mentre l'ultimo podio azzurro in questa fu il terzo posto di Matteo Belfrond nel 1994.