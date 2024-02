Cdm: Odermatt in testa al gigante di Palisades, Della Vite 12/o

Lo svizzero Marco Odermatt - dominatore incontrastato di tutta la stagione - è al comando in 1.06.48 dopo la prima manche dello slalom gigante di Palisades Tahoe. Dietro di lui il norvegese Henrik Kristoffersen (1.06.63) e lo statunitense River Radamus (1.07.26). Miglior azzurro ancora una volta il giovane lombardo Filippo Della Vite, 12/o in 1.08.54. Finisse la gara con questa classifica e con l'austriaco Manuel Feller, l'unico rivale solo matematicamente ancora in corsa, non oltre la sesta posizione posizione, Odermatt avrebbe vinto la sua terza coppa del mondo consecutiva con dieci gare di anticipo sulla fine della stagione. Avrebbe infatti piu' di mille punti di vantaggio sul più immediato inseguitore e sarebbe così irraggiungibile. Per l'Italia - sulla molto tecnica e difficile pista Red dog della località montana dell'alta California nella famosa Squaw Volley - ci sono poi il trentino Luca De Aliprandini 13/o in 1.08.55 ed Alex Vinatzer 14/o in 1.08.59 . Fuori tempo massimo Hannes Zingerle in 1.09.75 mentre è invece finito fuori Giovanni Borsotti.