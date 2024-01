Cdm: Odermatt vince superG a Garmisch, azzurri indietro

Nona vittoria stagionale e 33/a in carriera per lo svizzero Marco Odermatt - il dominatore della coppa del mondo - che in 1.10.13 si è imposto anche nel superG sulla pista Kandahar di Garmisch. Secondo l'austriaco Raphael Haaser (1.10.43) e terzo a sorpresa per l'altro elvetico Franjo von Allmen (1.10.74) dopo una gara spericolata ma fortunatamente per lui anche redditizia. Per l'Italia il migliore, ma 11/o e' stato Mattia Casse mentre Dominik Paris ha chiuso 16/o, Guglielmo Bosca 18/o e Giovanni Borsotti 22/o, Christof Innerhofer 25/o e Giovanni Franzoni 26/o. Si e' gareggiato praticamente sullo stesso tracciato del superG di sabato quando il fondo della pista, dopo la pioggia dei giorni precedenti, era stato trattato abbondantemente con sale per compattarlo. Per la coppa del mondo uomini domenica prossima a Chamonix ci sara' solo lo slalom speciale. Le due discese, previste nei due giorni precedenti, sono state annullate per mancanza di neve.