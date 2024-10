Cdm: Sten Olsen guida il gigante a Soelden, De Aliprandini 8/o

Il norvegese Alexander Steen Olsen (1.04.31) è al comando dopo la prima manche dello slalom gigante di di Soelden, prima gara della stagione di coppa del mondo di sci. Alle sue spalle il croato Filip Zubcic (1.04.33) e l'altro norvegese Henrik Kristoffersen (1.04.39), mentre il miglior azzurro è il veterano trentino Luca De Aliprandini, 8/o in 1.05.07. Per l'Italia poi ci sono il gardenese Alex Vinatzer in 1.05.51 e più indietro Giovanni Borsotti e Filippo Della Vite che ha corso con un tutore alla mano dopo la recente frattura di un dito chiudendo. Prestazione molto dignitosa per l'attesissimo campione austriaco Marcel Hirscher, al rientro dopo 5 anni con il pettorale 34 grazie ad una wild card e che corre ora per l'Olanda. Ha chiuso in 1.06.60 e cioe' 26/o tempo sino a quel momento. Bellissima prova pure per Lucas Pinheiro Braathen, che un anno fa si ritiro' per contrasti con la federazione norvegese ed ora e' tornato a gareggiare per il Brasile. Ha realizzato un buon 1.05.99 con il pettorale 41. Si gareggia con il sole e temperature miti che rendono scivolosi alcuni passaggi tanto che è subito uscito - con il pettorale 1 - anche il campione svizzero Marco Odermatt, dominatore delle tre ultime stagioni. Seconda manche alle ore 13 quando parte della pista sarà in ombra con fondo dunque più duro e veloce che favorira' i primi al via.